Graver mødte op til 'forrykt' syn på kirke

Kobberet kan sælges, men graveren forstår ikke, at nogen vil skænde en kirke for at tjene lidt småpenge.

- Det kan godt være, de har noget værdi, men at man skænder en kirke for det, synes jeg, er forrykt og ufatteligt, siger han.

Vil sikre dem

Graveren fortæller, kobberrørene hang på deres plads, da han gik hjem onsdag klokken 15.00. Det har de i øvrigt gjort uden problemer, siden kirken blev renoveret i 1994.

Men de var væk, da han mødte ind kvart over syv torsdag morgen.

Hatting Kirke ligger højt, og han frygter ikke for, at kirken bliver ramt af oversvømmelser. Men skaderne skal udbedres. Allerede torsdag var en vvs'er på besøg for at se, hvad der skal gøres for at kirken igen kan lede vandet ned i kloakken.

Gert Løvlund Pedersen har aldrig oplevet kobbertyverier før, men han har hørt om det fra kolleger i kirkebranchen.

- Så vi har da snakket om, hvornår det var vores tur. Vvs’eren overvejer, om man kan sikre dem mere, så man ikke bare lige kan brække dem af, siger Gert Løvlund Pedersen.