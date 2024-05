Han sad i fly, da person blev suget ind i motoren

Da det står klart, at der er sket en ulykke, bliver passagererne over højtaleranlægger bedt om at rulle ned for alle vinduer på venstre side af flyet, hvor det skete. Og har man taget billeder, skal de også helst slettes, lyder det.

Stig Hellstern og hans kone bliver sammen med de øvrige passagerer bedt om at blive siddende, og uden for kan de høre, at flere redningskøretøjer haster til ulykkesstedet.

Piloter var rystede

I over en time må de alle blive siddende, mens arbejdet foregår udenfor. Herefter bliver de gelejdet ud ad en nødudgang i flyets højre side og ind i lufthavnen. Da TV2 Østjylland taler med Stig Hellstern onsdag, sidder han med flere andre passagerer fra venstre side af flyet i en lounge.