Havbrugssagen fra Hjarnø: Politiets håndtering af bevismateriale møder skarp kritik fra advokat

- Det kan jeg ikke svare dig på. Hvis jeg vidste det, var de jo tilvejebragt til brug for retten, men vi ved ikke, hvor de er henne. Vi har forsøgt at lede efter dem, alt hvad vi kunne, og vi kan ikke finde de her ringbind, siger Michael Møller.

Ifølge Peter Secher rykker de manglende ringbind på muligheden for at yde Anders Østergaard Pedersen det forsvar, han har krav på.

- Man får en skæv bevisførelse, så for retssikkerheden kan det være et ret stort problem, at man har valgt ud, som man har, når så grundmaterialet bagefter bortkommer, så man ikke har mulighed for at stille forsvarer og anklager lige, siger han.

Kan være en fordel for den tiltalte

Hele miseren kan i sidste ende vise sig at være en fordel for Anders Østergaard Pedersen, forklarer Peter Secher.

- Enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode, og her er den rimelige tvivl, om der er oplysninger, der kunne have gavnet den tiltalte. Man kan være nødt til at sige; vi må tro, der kan være noget i det materiale, der kan gavne din sag, og hvis vi tror, der kan være det, må vi også lægge til grund, at der var det og frifinde dig - eller give dig en lavere straf, eller dømme dig for en mindre del af tiltalen, siger han.

Den vurdering ønsker Michael Møller ikke at bidrage til.

- Det er op til retten, det kan man aldrig vide. Retten skal jo vurdere de samlede beviser, der er i sagen, og det er det, retten gør.

Chefanklageren beklager sagen, men fastholder, at man som borger generelt kan have tillid til Sydøstjyllands Politis håndtering af bevismateriale.

- Selvfølgelig kan man stole på det, men der kan jo altid ske fejl. Hvad der er sket her, ved jeg ikke, siger Michael Møller.