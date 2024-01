Her er planen: 4000 kvadratmeter midt i byen skal rives ned

De øvrige dele af bygningen skal renoveres og ombygges, og herefter vil de byde på moderne faciliteter, hvor blandt andre Horsens Bibliotek, Borgerservice, Sund By og Center for Kommunikation og Teknologi flytter ind.

For at skabe sammenhængende plads til biblioteket, bliver den østlige gårdhave i midten af bygningen overdækket, så der bliver skabt et samlende atrium. Fra atriet bliver der adgang til de omkringliggende etager via nye trapper og elevator.

- Der bliver også gennemgang igennem atriet fra den nuværende forhal til en ny indgang mod Rådhusparken. Dermed bliver de fire funktioners placering et bindeled mellem midtbyen, det kommende Å-kvarter og området omkring Bilka, Løvbjergcentret og Sundhedshuset, skriver ejendomsudviklerne i deres pressemeddelelse.