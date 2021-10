Horsens overvejer forbud i nattelivet

Først i København, Aarhus og Randers og nu muligvis også i Horsens.

Nattelivszonerne er så småt ved at sprede sig ud over landet, efter at det den 1. juli i år blev muligt at forbyde personer, der er dømt for bestemte former for kriminalitet, som eksempelvis vold eller våbenbesiddelse, begået i nattelivet, at bevæge sig ind i det pulserende natteliv.

Sådan lyder svaret i hvert fald, hvis man nævner ordet 'nattelivszoner' for borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen.

- Jeg har den holdning, at hvis det kan øge trygheden for os alle, så giver det mening at indføre det, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.