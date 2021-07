Horsens-spiller igen ramt af kræft

I slutningen af 2020 blev den 31-årige midtbanespiller i AC Horsens Jonas Thorsen opereret for testikelkræft, og efterfølgende raskmeldt, men en af de rutinemæssige scanninger har desværre vist, at kræften er vendt tilbage.

Det oplyser AC Horsens i en pressemeddelelse.

Det betyder, at han nu skal igennem ni ugers kemobehandling, som blev påbegyndt mandag. Heldigvis er prognoserne gode, og Thorsen er fortrøstningsfuld.

- Det har været en hård melding at få, og det har selvfølgelig påvirket både mig og min familie, men jeg forsøger at se positivt på det, for der er rigtig gode chancer for, at jeg kommer godt igennem det, fortæller Jonas Thorsen i pressemeddelelsen.

Han vil møde ind på Langmarksvej i det omfang, helbredet tillader det i det næste stykke tid, men han skal først og fremmest sørge for at blive helt rask, oplyser klubben.

- Det vigtigste for os er, at Jonas Thorsen kommer godt igennem sit behandlingsforløb og bliver helt rask, og alle i AC Horsens vil gøre alt for at støtte ham hele vejen og hjælpe alt det, vi overhovedet kan, siger sports- og talentchef Niels Erik Søndergård i meddelelsen.