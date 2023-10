Horsensianer i Israel har meldt sig på liste - vil hjem

Endnu uvist

Præcis hvornår hun kan sætte sig på et fly til Danmark, er endnu uvist.

- Jeg har fået at vide, at det tidligste fly bliver fredag eller lørdag, men de vender tilbage, når de ved mere, siger hun, som håber på, at det bliver et direkte fly.

Indtil hun kan komme hjem til Horsens, er hun i sit hjem med sin datter.

- Hendes vuggestue er lukket, så jeg arbejder hjemmefra. De næste dage skal gå med at arbejde, så godt jeg kan, og pakke kuffert, fortæller Mette Silver Mikkelsen.

Udenrigsministeriet oplyser i en pressemeddelelse onsdag morgen, at der er registreret omkring 1200 personer på danskerlisten for Israel og 90 for Det Palæstinensiske Selvstyre.

I pressemeddelelsen fremgår det, at man selv skal betale for evakueringen, og at det er frivilligt, om man tager imod tilbuddet.

Ønsker man at blive evakueret, skal man kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice.