Hun droppede p-piller og har nu sex efter en app

Præventionsmetoder der indeholder hormon, er meget effektive til at forhindre graviditet. De hormoner der anvendes ligner dem kroppen selv producerer, men det er meget forskelligt hvordan hormonerne bruges. For eksempel fungerer p-piller ved at forhindre æggestokkene i at frigive æg. Hormonspiral derimod virker ved, at livmodervæggen bliver tyndere, hvilket gør det sværere for det befrugtede æg at sætte sig fast. Spiralen gør også slimet i livmoderhalsen tykkere, så sæden får svært ved at trænge igennem.

Husk at tale med din praktiserende læge om, hvilken præventionsform, der passer til dig.

Kilde: Minprævention.dk.