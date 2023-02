Hun er én af få kvinder: Men Gøja elsker sit natjob med festglade kunder

I Gøjas taxa får kunderne lov til at bestemme, hvad der skal sættes på anlægget. Og de får også lov til at styre lydniveauet.

- Man skal ikke ødelægge stemningen på vej til byen, så den skal bare have fuld gas, siger hun.

Intet overblik

Det er umiddelbart svært at sætte præcise tal på, hvor mange kvindelige chauffører der er i branchen, og hvor mange af dem der kører på de tidspunkter, hvor der er stor chance - eller risiko - for at få mere eller mindre fulde kunder.

Trine Wollenberg, vicedirektør i brancheorganisationen Dansk Persontransport, giver et bud.

- Vi har ikke overblik over, hvordan procentfordelingen mellem mænd og kvinder er, men når det er sagt, så er min vurdering, at der er et fåtal af kvinder i erhvervet. Det skyldes måske det forhold, at man ofte sidder meget alene i bilen og altså er meget alene på job, siger hun.

Selv nævner Gøja, at kvinder måske kan finde det utrygt at køre med fulde mennesker.