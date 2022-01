Husk at ringe 112 - også ved små uheld

- Det er vigtigt, at bilen kommer af vejen så hurtigt som muligt, så der ikke opstår følgeuheld. Det er sådan, vi skal til at tænke fremover, og derfor skal man ikke tøve med at ringe 112 for hjælp, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.



Kampagne kører tre måneder

Vejdirektoratets undersøgelser viser, at for få trafikanter ringer 112, hvis der de oplever mindre uheld, hvor der ikke er brug for akut lægehjælp, og derfor tager det længere tid at få ryddet vejen.

- Vi skal have trafikanterne til at ringe 112, hvis de enten selv har en bil, som ikke vil køre længere, eller hvis de ser en medtrafikant, der holder stille i motorvejstrafikken og ikke er kommet ud i nødsporet, så vi hurtigt kan få den rette hjælp frem, siger vicepolitiinspektør John Jensen, Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling.

Kampagnen kan ses på blandt andet plakater og roll ups og høres i radioen i de kommende tre måneder.