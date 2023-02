Hvide plamager på havbunden er tegn på et stort problem

- Vi begyndte med at kombinere muslingeopdræt og havbrug i 2012 således, at vi netto kunne overholde vores udledningstilladelser, skriver Anders Østergaard Pedersen.

Han forklarer videre, at han fik Hedensted Kommunes ord for, at der ikke var fare for forurening i Miljølovens forstand.

- Havbruget fik tilladelse til produktion af ørreder og opdræt af muslinger i fuld neutral balance ved Endelave. Desværre blev tilladelsen trukket tilbage efter protester fra organisationer, skriver han.

Kasper Krogslund har fundet andre jagtmarker, da der ikke er meget at komme efter i Horsens Fjord, men han håber, at fjorden kommer sig med tiden, og at sagen mod Hjarnø Havbrug og Anders Østergaard Pedersen kan være med til at sætte en stopper for forureningen.

- Jeg har ikke noget mod, at der bliver statueret et eksempel, og han må have haft en viden om, hvad der er foregået.