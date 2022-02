I dag falder der dom i sag om brutalt overfald

Aftalt på Snapchat

De fire mænd er 22-30 år og risikerer op til 10 års fængsel. Den ene af de 22-årige kræves udvist af Danmark.

I retten har de ikke været helt enige om deres forklaringer.

Dog er de enige om, at de endte i Horsens, efter at have set den nu afdøde, 20-årige Tobias Jødal, med en større mængde hash, som de ville stjæle fra ham.

Men Tobias Jødal havde ikke noget hash på sig. Og den ene af overfaldsmændene har forklaret, at det slog klik for ham, da det gik op for ham.

På et af retsmøderne i starten af februar kom det blandt andet frem, at den 20-årige havde fået så voldsomme skader i hjernen, at han ikke kunne reddes.