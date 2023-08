Indsatte er med i almindelig turnering for første gang nogensinde

- Vi har skrevet under på kontrakter, ingen stoffer eller alkohol på afdelingen. Ikke alt muligt ballade. Det er normale mennesker, som gerne vil have en stille og rolig afsoning. I stedet for alt mulig spektakel hele tiden. Vi har en masse ansvar på vores egne skuldre.

- Det er den bedste måde, vi kan blive rystet sammen på. Hvor vi kan holde en vis form for normal dagligdag. Så vi ikke er dyr i bur, siger Laurits.

Aldrig et rødt kort

De indsatte på afdelingen handler selv, vasker tøj, gør rent og har fritidsaktiviteter. De er også under uddannelse eller arbejder i fængslet.

En vigtig del for at gøre de indsatte klar til en dag at komme ud igen.

- Fodbold har det med at bringe mennesker tættere på hinanden. Man er fokuseret på at lave en holdindsats. Det er en rigtig god tilgang til at arbejde med normalisering. Der har været folk inde og spille på Enner Mark i 10 år, og vi har aldrig fået et rødt kort, siger institutionschef hos Enner Mark Fængsel, Brian Hedensted.