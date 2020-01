Ingen aftenskole: Fremmede mødes privat og lærer hinandens sprog

De har mødt hinanden gennem den århusianske internetplatform Swap Language, der gør det muligt at finde andre at lære sprog af. Foto: TV 2 Østjylland

På tavlen i tysktimerne i folkeskolen stod der “der, die, das, dem…” Und so weiter, har man lyst til at sige. For det der med sprog er ikke nemt. Men hvordan lærer man bedst et nyt og fremmed sprog?

Det har Randi fra Horsens fundet ud af.

Hun bruger onlineplatformen Swap Language, der hjælper sproglystne til at finde en makker. De mødes to og to, og de bytter sproget lige over. Så når danske Randi mødes med mexicanske Alicia, lærer de hinandens sprog.

- Jeg startede jo med at gå på aftenskole en gang om ugen. Men det er bare ikke nok, hvis man vil kunne bruge det til andet end bare bestille mad i Spanien, siger Randi Post Therkildsen.

Det har sine fordele at mødes to og to og bare snakke, lyder det fra de to kvinder.

Der er mere plads til at slappe af, end når man sidder i en undervisningssituation, hvor man måske er bange for at lave fejl.

- Vi er begge to i den samme situation, så vi er ikke generte. Og når dansk er så svært, er det bare en stor udfordring, men det jo en fordel af have en swap language-partner som Randi, fordi hun kender mig og mit sprog, siger Alicia Pedraza-Henriksen, der har boet i Danmark i to år.

Forskellen på aftenskole og sprogmakker-konceptet, er, at man lærer sproget af en, der taler det som modersmål. Det er måden, man kommer helt ind og lærer sproget på den bedste måde. Sådan er udmeldingen fra de to aarhusianske iværksættere bag Swap Language, der for to år siden fik den gode ide.

De to iværksættere har været i gang i 2 år nu. Foto: TV 2 Østjylland

- Vi går ind og skaber kontakten mellem lokale og udlændinge og dermed kontakten til sprog og kulturen, så de føler sig mere velkommen, siger Nichlas Møller Walsted, der er administrerende direktør ved Swap Language.

Lærer ukendt kultur

De to sprogmakkere har talt sammen mange gange. Randi taler spansk, og Alicia taler dansk. Udefra er det her et møde mellem to mennesker, der vil lære et nyt sprog. Men indeni handler det her om at komme helt tæt på en anderledes og ukendt kultur.

- Du lærer jo et sprog, men du lærer i meget højere grad noget om kulturen. For du kan sagtens lære spansk fra en bog, men alle de små forskelle og traditioner, dem fanger du ikke i en bog. Det gør du her, og det er det fede ved det, siger Randi Post Therkildsen.

Det er iværksætterne bag også helt klar over. De ser platformen som en ideel måde at få integreret udlændinge som Alicia ind i den særlige lille klub, vi kalder Danmark.

- Når du er på en arbejdsplads, kan du sagtens bruge engelsk, men lige så snart du går til frokost, så hopper folk oftest tilbage på deres lokale sprog, for det er der, de kan udtrykke sig bedst. Og det er der, man får danske venner, og hvis man kan sproget der, så kan du lukke op til samfundet, siger Allan Vestergaard Hermansen, der er produktansvarlig ved Swap Language.

Den århusianske platform Swap Language får folk til at mødes med hinanden og blive bedre til sprog. Men det er meget mere end det. Den integrerer indvandrere og åbner for nye kulturer for danskere.

- I Danmark taler alle engelsk, så du kan sagtens begå dig. Men hvis du vil helt ind, så skal du kunne sproget, og så kan du meget bedre forstå kulturen, siger Alicia Pedraza-Henriksen.