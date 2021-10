Kaare og Jamie skiftede til hinandens køn – nu er de kærester

Dagen efter taler han med sine forældre om brevet. Han er lige blevet 18 år, så de kan ikke forhindre ham i at skifte køn, men deres mening betyder alligevel meget.

- Mine forældre – især min mor – tog det heldigvis meget pænt, og hele min familie er i dag meget støttende. Da det gik op for dem, at jeg stadig er mig, og at det kun er min krop, jeg vil ændre, så var de ikke så afskrækket, siger Kaare.

Få dage efter Kaare spørger Jamie Lili, om hun er transkønnet, griber Jamie Lili telefonen og ringer til sin far, som bor i København. Hun er transkønnet, og hun tør godt sige det højt nu.

- Jeg frygtede det værste, men jeg fik heldigvis det bedste. Min far er heteroseksuel, men han har mange venner fra LGBT+-miljøet, så han sagde direkte, at det gav ham street credits blandt dem at have en datter, der er transkønnet. Det var den ultimative støtte. Det betød meget for mig. Mine bedsteforældre var mere tilbageholdende. De skulle lige forstå det, men nu accepterer de det, siger Jamie Lili.

Efter både Kaare og Jamie Lili fortæller deres familier og venner, at de er transkønnede, går det stærkt. De har ventet i flere år på at springe ud. Nu har de endelig gjort det, og det kan ikke gå hurtigt nok med at få den krop, de drømmer om. Men foran dem venter også en tid med op- og nedture.

Forvandlingen

Et par dage efter Kaare fortæller sine forældre om sin hemmelighed, søger han om at få juridisk kønsskifte. Cirka et halvt år senere får han en mail i sin e-Boks, hvor der står, at han nu officielt hedder Kaare, og at hans slutcifre i sit cpr-nummer er ændret fra at være lige tal til ulige.

I mellemtiden går han ved en psykolog på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Psykologen udreder Kaare, og et år senere begynder han på testosteronbehandling.

- Jeg har været i behandling i tre år nu, og man kunne hurtigt se en stor forskel. Det har gjort, at jeg har fået et positivt forhold til min krop, siger han.

Behandlingen, som Kaare skal være på resten af sit liv, gør, at han har fået mere hår på arme og ben, skægvækst, bredere kæbeparti og dybere stemme. Han har også været under kniven af to omgange. Æggestokkene, som producerer østrogen, er fjernet, og det samme er brysterne.

- Det var en lettelse at få en topoperation. Inden da brugte jeg meget energi på at gemme dem væk under stramme toppe. Der vil altid være ar, men nu kan jeg gå topløs på stranden, og det er en befrielse, siger han.

Det er meget muligt, at Kaare skal under kniven igen og få en såkaldt bundoperation, hvor man får konstrueret en penis, men der kan være mange komplikationer ved det. Derfor står det ikke øverst på Kaares ønskeliste lige nu.

- Jeg har det fint med at se ud, som jeg gør. Jeg har lært at acceptere det og leve med det. Det kan godt være, jeg ændrer mening, men det skal ikke være lige nu, siger Kaare.