Karen har hæklet 500 blæksprutter til personer med demens

Blæksprutter i lange baner

Siden Karen Bagger afleverede sit første kuld hæklede blæksprutter på Regionshospitalet i Horsens i august 2019, er det blevet til hele 500 blæksprutter.

- Når man sidder og laver dem, tænker man ikke over det, men det bliver jo til mange, siger Karen Bagger.

Hun har løbende skrevet ned, hvor mange blæksprutter, hun har hæklet og afleveret.

Ifølge Karen Bagger tager det hende et par times arbejde at lave en færdig blæksprutte, og hun kan nå at lave 20 blæksprutter om måneden.

Når hun er kommet i mål med de 20 planlagte blæksprutter, går hun gerne i gang med at lave lidt ekstra.

- Jeg er jo nødt til at være lidt på forkant, for jeg kunne jo blive syg. Der er jo nødt til at være noget til næste måned.