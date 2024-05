Kendt virksomhed er gået konkurs efter millionbøde og historisk dom

HH1, det tidligere Hjarnø Havbrug A/S er taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Horsens.

Det fremgår af Statstidendes hjemmeside.

Hjarnø Havbrug har været i vælten, siden det kom frem, at virksomheden har produceret flere fisk, end det er tilladt i havet i Horsens Fjord i perioden 2013-2018.

I december 2023 blev virksomheden idømt en bøde på 20 millioner kroner, samt konfiskation af 125 millioner kroner fra virksomheden.

Ejer af virksomheden, Anders Østergaard Pedersen, blev idømt ambulant psykiatrisk behandling og en tillægsbøde på 20.000 kroner samt frakendelse af retten til at drive havbrug i tre år.

Der blev i den forbindelse vurderet, at virksomheden havde haft et udbytte på 191 millioner kroner på den ulovlige produktion.

Sølvlaks startede det hele

Hele sagen startede, da Nicklas Engelbrecht Sørensen fangede en sølvlaks i revet ved Tønballe.

En fisk, der vakte mistanke om ulovlig fiskeproduktion fra Hjarnø Havbrug, og som år senere endte med, at sølvlaks i tusindvis blev en del af retssagen om havforurening og den uretmæssige fortjenetse.

Retssagen endte med at lade vente på sig i flere år, da sagen blev udskudt ad flere omgange, efter Sydøstjyllands Politi først mistede 77 ringbind, som skulle bruges som bevismateriale.

Siden blev ejer Anders Østergaard Pedersen ifølge sin forsvarer for syg til at deltage i retssagen, som derfor igen blev udskudt.

Under et halvt år efter dommen faldt i december 2023, hvor virksomheden blev idømt både bøde og konfiskation, er den altså nu under konkursbehandling.

TV2 Østjylland har forsøgt at få en kommentar fra virksomhedens ejer, Anders Østergaard Pedersen. Det er ikke lykkedes.