Kirke spraymalet med hagekors

Vor Frelsers Kirke på Torvet i Horsens er natten til mandag blev udsat for hærværk. En eller flere gerningsmænd har spraymalet et hagekors eller et svastika flere steder på kirken.

Mette Kragh-Hansen gik mandag morgen over torvet, hvor hun så de røde hagekors-lignende tegn på kirken.

- Jeg blev rigtig harm og måske også lidt for skuffet over, at folk kan finde på sådan noget, siger hun.