Klar til kamp for historisk område: Én ting bliver afgørende

Bestyrelsen i den nystiftede Klostermølles Venner mødtes forleden for første gang for at sætte rammerne for den redningsplan, som skal sikre, at offentligheden også i fremtiden vil have adgang til Klostermølle ved Gudenåen og Mossø.

Sagen er nemlig den, at området senere på året bliver overdraget fra Naturstyrelsen til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme. I praksis betyder det, at stedet på et tidspunkt bliver sat til salg, og kommer det på private hænder, kan det være slut med den offentlige adgang.