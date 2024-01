Kørelærer giver råd: Sådan kører du bedst på isglatte veje

Rigtige gear og fart

- Hvis det er store snedynger, man skal igennem, så er det med at holde det rigtige gear og ikke skifte gear hele tiden, siger Kasper Kjeldsen.

Ifølge Kasper Kjeldsen skal man særligt lade være med at skifte gear, mens man kører gennem snedynger.

- Hvis der ligger bare en smule sne, så skal du også give gas, og du skal ikke slippe gassen. Mange skrider, fordi de slipper gassen, når de kører igennem en snedrive, fordi de er bange for at sidde fast, men det er først der, de sidder fast.

Styr kontra

- Hvis man skulle ske at glide, så skal man styre kontra. Det vil sige, man drejer modsatte vej af, hvad bilen skrider, siger Kasper Kjeldsen.

Hvis du oplever, at bilen er svær at få igen, uden den graver sig ned og laver hjulspind, så har kørelæreren også et råd:

- Det kan hjælpe at starte i 2. gear for ikke at skride. Ellers kan bilen begynde at lave hjulspind, ved at starte i 2. gear, får bilen lige et moment til at starte op.

Og så mener Kasper Kjeldsen også, at det er vigtigt at bevare roen.

- Man skal have is i maven.