Koncertgæster kunne intet se: - Nu er der frit udsyn

- Vi håber alle og ikke mindst kørestolsbrugerne får en fantastisk oplevelse til aftenens koncert, og vi er kede af, at det ikke var sådan for dem, der kom til koncerten med Harry Styles.

- Hatten af for det

Mette Buschmann var meget skuffet over oplevelsen, de havde til koncerten med Harry Styles, og er derfor glad for, at arrangørerne nu har ændret forholdene for kørestolsbrugerne til aftenens koncert.

- Hatten af for det. En stort cadeau for at de har taget det sådan til sig. Jeg håber, oplevelsen bliver mange gange bedre for dem, der skal afsted i aften, end den gjorde for os.