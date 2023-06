Krammede en fremmed i 30 sekunder: - Jeg blev næsten helt rørt

- Der var også en ung fyr i midten af 20’erne. Han fortalte, at han lige var gået fra sin kæreste, og han var rigtig ked af det. Han havde bare virkelig behov for et kram. Så det fik han selvfølgelig også. Han havde læst vores skilt, var gået videre, men kom så tilbage. Han havde helt tårer i øjnene. Det var virkelig rørende, siger Trine Kirstejn Ravn Sørensen.

Uventet sidegevinst

Idéen med projektet var at gøre noget godt for andre, men de mange kram viste sig også at have en god effekt for Trine og Laura.

- Vi var helt høje. Vi havde jo gået og troet, at vi skulle gøre noget godt for andre og gøre andre i godt humør, men vi dirrede helt indvendigt resten af dagen, for det gjorde også noget godt for os, siger Trine Kirstejn Ravn Sørensen.