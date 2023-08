Krisemøde i børnehave: - Det bliver taget alvorligt på en anden måde den her gang

Dagstilbudschef Anne Bust ønskede onsdag ikke at stille op til interview med TV2 Østjylland. Hun fortæller i et skriftligt svar, at kommunen arbejder hårdt på at løse problemet.

- Vi forsøger lige nu i et tæt samarbejde og dialog med forældre, forældrebestyrelse, medarbejdere og ledelse at finde en god og tryg løsning på den aktuelle sag, og det er her vi bruger vores kræfter.

- Vi oplever et utrolig godt og tillidsfuldt samarbejde med institutionens forældrebestyrelse, og vi arbejder lige nu på i fællesskab at løse den aktuelle udfordring i en daginstitution, hvor den seneste forældretilfredshedsmåling fra 2022 i øvrigt viste en høj grad af forældretilfredshed, skriver Anne Bust.