Kühnau fortsætter som formand for Region Midtjylland

Smal konstituering

Historisk set har alle partierne, som har fået mandater, altid været med i konstituerigen i Region Midtjylland, men for første gang er det ikke lykkedes at indgå en bred konstitueringsaftale, lyder det onsdag morgen fra Anders Kühnau.

Tidligere på morgenen forlod Venstres Anders Gerner Christensen regionshuset i Viborg, og han var ikke glad for det udspil til en aftale, han var blevet præsenteret for af regionsrådsformanden.

- Det er så langt fra, som vi som det næststørste parti kunne forvente. Det var mere eller mindre take it or leave it. vi har ikke haft mulighed for at kunne give input til forståelsespapirer eller nogle af de andre ting, vi godt kunne tænke os. Så enten tager vi det, eller også gør vi ikke, og i og med, at det er så langt fra det vi kan forvente, som det næststørste parti i regionsrådet, så er vi simpelthen nødt til at skulle hjem og sove på, siger Anders Gerner Christensen og efterlader dermed døren så lidt på klem, at en smule lys måske stadig kan trænge ind.

Skænderi på trappen

Sent på natten var Anders Gerner ved at forlade regionshuset i ophidset tilstand. I bunden af en trappe mødte han TV2 ØSTJYLLANDs journalist som fik sagen råt for usødet.

- Jamen han kalder mig jo ikke tilbage til forhandlingsbordet, for vi har slet ikke været ved forhandlingsbord. Det er en journalistisk udlægning af sagen. Det har jo ingen gang på jorden. Så kunne han have skrevet en sms eller noget. Han har da mit nummer, kom det fra en ophidset Anders Gerner Christensen, lød det blandt andet fra Anders Gerner Christensen, der altså ikke var tilfreds med nattens forløb.

Imens stod Anders Kühnau på første sal og kiggede ned på modkandidaten, inden han til sidst bevægede sig ned for at strække hånden ud til Venstre-kandidaten, og efter lidt mundhuggeri for åbent kamera gik de sammen op ad trappen for at tale sammen i enrum.