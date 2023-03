Kunstner vil korsfæste sin penis - tilskuerne skal trække sømmet ud

Uwe Max Jensen har tidligere gjort sig bemærket ved flere provokerende optrin, hvor han har urineret eller skidt på forskellige genstande. Flere af hans optrædener er blevet betragtet som hærværk, og han er flere gange straffet.

Kunstner eller mærkelig?

Det var Uwe Max Jensen, der selv kontaktede Galleri Vagn med sin ide. Og Nick Møller indrømmer også, at han spidsede øre, da kunstneren fortalte om ideen.

- Først tænkte jeg bare "av!", siger galleristen og fortsætter:

- Det er en ret kontroversiel ting at gøre. Men netop inden for kunsten skal der være plads til det her. Ellers er han jo bare mærkelig, siger Nick Møller med et grin.

Han fortæller, at "værket" heller ikke minder om noget, der er blevet opført tidligere på Galleri Vagn.

- Det er lidt en afstikker, må jeg sige.

Vil sætte fokus på radikal feminisme

Uwe Max Jensen forklarer, at han laver sin absurde optræden for at sætte fokus på den radikale feminisme, der ifølge ham er blevet for udbredt.

- Jeg tror, at Valerie Solanas ville være begejstret for, hvis mænd korsfæster deres peniser. Jeg kommer hende i møde ved at lave en handling, hun ville bifalde. For mig som afsender er der noget kritik i det, da jeg mener, at der er er noget vanvittigt over feminismen, og det udstiller jeg her, forklarer han.

Det er vel de færreste kvinder, der bifalder det her?