Kvinde fra Horsens: Jeg troede det var en legetøjskniv

Det er knive som dem her, mange køber som souvenirs. Men det kan blive dyrt og alvorligt, advarer politiet.

En af dem, der købte en ulovlig kniv på nettet, var Susanne Finseth fra Horsens. Hendes otteårige søn fik sidste år lov til at bestille en kniv på hjemmesiden Wish, da hun ikke forestillede sig, at det var en ægte kniv.

- Jeg var i chok. Jeg troede, det var en legetøjskniv, siger Susanne Finseth.

Susanne Finseth slap med en advarsel og en forskrækkelse. Men mange andre slipper ikke lige så let, og man kan sagtens blive straffet, selvom kniven er lavet af plastik.

Mange flere sager

Sidste år havde Østjyllands Politi omkring 1.000 sager, og i år har de haft omkring 2.000. Ifølge politiet er størstedelen af de beslaglagte våben knive, der ligner nogle fra bestemte computerspil.

- I for eksempel computerspillene Counter Strike (red. CS:GO) og Fortnite kan man få forskellige våben, og dem kan man købe som replika på forskellige hjemmesider - som oftest i udlandet - og dem har folk bestilt, i takt med at spillene er blevet mere og mere populære, men man har ikke være bevidst om, at de var ulovlige, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen fra Østjyllands Politi.

Politiet: Pas på!

Grunden til, at Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi advarer i forbindelse med julehandlen, er, at det er ganske almindelige mennesker - og ikke kriminelle bandemedlemmer - der bestiller knivene på nettet.

- Det, som vi oftest ser, er, at det er ganske almindelige forældre til unge mennesker, der køber de her knive, lyder det fra vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen.

- Man sætter sig selv i en dum situation, fordi det er en overtrædelse af våbenloven, siger politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

Hans-Jørgen Kruse fra Esbjerg med en plastik-model af halskniven, som han købte til sit 11-årige barnebarn sidste år. Politiet gav ham en bøde og fratag ham hans jagttegn. Foto: Finn Grahndin

Få en våbentilladelse

Knivene er lette at finde på udenlandske hjemmesider som Wish og Ebay til kun 50 kroner. Men køber man en kniv, risikerer man at skulle betale 3.000 kroner i bøde og i værste fald en plet på straffeattesten eller en fængselsdom.

Ønsker man at købe en kniv lignende den fra computerspillet CS:GO og udstille den på sit værelse, kan man kan ifølge vicepolitiinspektøren ansøge om en blankvåbentilladelse gennem politiet, før man køber kniven.