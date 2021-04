Læge fik ide: Nu kan hospitaler forudsige antal indlagte med corona

Begrænset til syv dage

I modellen bruges data om, hvor mange der er blevet testet positiv for coronavirus sammenholdt med viden om risikoen for behov for indlæggelse blandt andet på baggrund af alder og køn.

- For overhovedet at kunne lave modellen skal vi gætte en lille smule på, hvad der sker ude i fremtiden. Men vi vil helst holde os så konkrete som muligt og på fast grund. Det gør også, at vi er begrænsede i, hvor langt vi kan se frem, siger afdelingslæge Ulrick Skipper Espelund.

Så der er altså en risiko for, at der lige pludselig sker et eller andet, der gør, at jeres model ikke passer?

- Ja, det kan man sige. Det kan være svært at spå om fremtiden. Men fra det øjeblik patienterne bliver podet positive, kommer der et signal, den her model kan opfange. Så vil vi få et varsel, siger han.