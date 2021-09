Lægen lægger besked når han har kigget i din journal - det gør kommunen ikke

Skal rejses i folketinget

Kommunernes Landsforening skriver i en mail til Tv2 Østjylland, at det endnu ikke er muligt for borgerne at se, hvem der tilgår deres oplysninger, men at de ”hele tiden øver sig på at skabe mere gennemsigtig for borgerne”.

Ifølge folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) burde borgere også have mulighed for at logge på og se, hvornår kommunale medarbejdere kigger i ens oplysninger. Nøjagtig som på sundhed.dk.

- Det er ekstremt vigtigt for mig, at vi får et system, hvor det ikke kun er dele af den offentlige sektor, hvor der er den her åbenhed, men at det er hele den offentlige sektor. Sådan, at hvis nogen kigger på din data, så ved du, hvem det er, siger Michael Aastrup Jensen.

Vil tage sagen op i folketinget

Jeg vil rejse sagen over for ministeren, men derudover også prøve at søge opbakning til, at i de kommende kommunale forhandlinger, at det her også kommer til at være et tema, siger Michael Aastrup Jensen.

I sagen fra Horsens er to medarbejdere politianmeldt, ligesom sagen er indbragt for Datatilsynet.