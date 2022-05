Lang ventetid på våbentilladelser: Nu beklager politiet

Derfor vidste politiet godt, at der var fejl og mangler ved systemet, men der var ikke tid til at fjerne fejlene først. Det har betydet månedlang ventetid for jægerne.

Til TV2 ØSTJYLLAND beklager afdelingschef ved Politiets Administrative Center Karin Jønler situationen.

- Vi er da utroligt ærgerlige over, at vi ikke kan hjælpe hverken de jægere, der gerne vil på bukkejagt, men heller ikke de skytter og erhvervsfolk, som også er afhængige af vores afgørelser, så det er vi utroligt kede af og ærgerlige over, og jeg kan kun sige, at jeg beklager, siger Karin Jønler.