Lars købte sin afdøde svigersøns pølsevogn – nu svines den til

Har reddet medarbejderne

Lars og Marianne Lundgaard købte dog ikke kun de to vogne for deres børnebørns skyld. De gjorde det også for at de trofaste medarbejdere kunne beholde deres jobs.

Det betyder blandt andet meget for Tanja Hygom, som har arbejdet for Lars og Marianne Lundgaards svigersøn i ti år. Da han pludselig døde, frygtede hun, at alt vil blive revet væk under hende:

- Vi elsker vores arbejde, og vi er så glade for det, Marianne og Lars har gjort. Det betyder alt for os, at vi kan beholde vores arbejde.

Tanja Hygom står for den daglige drift af pølsevognen, og hun tager det ikke så tungt, at flere borgere har kritiseret vognen de seneste dage:

- Jeg er bare lykkelig over, at det kun er udseendet, og ikke det vi leverer, de kritiserer. Den er jo ikke køn, men en gammeldags pølsevogn vil heller ikke passe ind på Søndergade, siger hun.

Det er bestemt ikke første gang, en pølsevogn fra Horsens gågade er i modvind. Det kan du høre mere om i indslaget herunder.