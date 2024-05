Lille klub modtog flot gave: Få timer senere var det meste stjålet

Hårdhændet håndtering

Hverken firmaet, der har sponsoreret de nye plantekasser, eller klubbens medlemmer, som mødtes for at se pokalfinalen mellem AGF og Silkeborg IF, der udspillede sig torsdag aften, havde nogen idé om, hvor kasserne kunne være.

- Der er ingen, som ved, hvor de kan være. Og så er der ikke meget andet at gøre end at ringe til politiet, lyder det fra Bjarke Ilkjær.

Klubhuset har i dag ikke videoovervågning, men oplevelser som denne gør, at det kan blive en realitet i fremtiden.

- Vi er i dialog med Forum Horsens for at finde ud af, om vi kan få sat kameraer op nu, men det er et kommunalt anliggende, siger Bjarke Ilkjær og fortsætter:

- Vi vil ikke overvåge folk, der kommer for at bruge klubhuset. Det ærger os gult og grønt, at det nu er det tiltag, der skal til.