Line fik travlt efter alvorlig besked fra lægen - tre år senere er intet sket

- Må være virkelig hårdt og frustrerende

Nu er Line Jensen bange for, om hun kan nå at få et æg, inden det er for sent.

- Det sætter sig rigtig meget psykisk, og det stresser ikke at kunne få at vide, hvornår jeg kan få et æg, og hvornår jeg kan få det, jeg drømmer om, siger hun.

Susanne Lund Kristensen forstår godt frustrationen for Line Jensen og andre i samme situation og opfordrer kvinder generelt til at overveje at donere æg.

- Det må være virkelig hårdt og frustrerende, og det er også derfor, vi gør, hvad vi kan, for at få flere donorer til at melde sig, for det er virkelig vigtigt, og det er en stor gave, man kan give til et andet menneske, siger hun.

Indtil videre må Line Jensen væbne sig med tålmodighed indtil den dag telefonen ringer med beskeden fra hospitalet om, at der er fundet en ægdonor.

- Så sætter jeg mig til at tude, og så tager vi den derfra, siger hun.