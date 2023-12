Lyt til diætisten: Sådan spiser du rigtigt i julen

Drop fasten

Faste er altså ikke vejen frem, selv om det virker som en oplagt måde at sikre plads til alle lækkerierne nede i mavesækken.

- Man skal undgå at blive for sulten, for hvis det sker, risikerer man at overvurdere, hvor meget mad man egentlig har brug for, når man så endelig spiser noget. Samtidig spiser man måske så hurtigt, at hjernen ikke når at modtage signalet fra maven om, at man er mæt. Det tager omkring 20 minutter, før det sker, forklarer Pernille Baun Haaning.