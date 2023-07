Mathias har sjælden lidelse - i en uge tog tre tømrere ham under vingerne

Normalt er ferierne nemlig svære for 12-årige Mathias Thomasen - fordi de er anderledes end hverdagen. Men da tre tømrere fra Lars Damborg Kruse tømrerfirma mødte op, vendte hans ferie til det bedre.

- Han fik lov til at følge dem rundt og hjælpe, så han følte, at han var en del af det. Det betyder meget for ham, at folk viser, at de vil ham, fortæller hans mor, Asdis Magnusdottir, til TV2 Østjylland.