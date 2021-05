Max brød tabu: Nu vælter beskederne ind

Boblberg er en digital platform, hvor man kan oprette såkaldte ’bobler’, der fungerer som et interessefællesskab. Eksempelvis kan man oprette en læseklub, hvorefter andre med interesse for litteratur kan melde sig ind.

I Max’ tilfælde er han selv ude at opsøge kontakten. Er det et signal om, at Horsens Kommune ikke gør nok for ensomme unge?

- Jeg tænker, at det er et tegn på, at fællesskaberne har haft en anderledes tid under corona. Og at man skal være mere opsøgende, siger Kristina Rahbek Schmidt.