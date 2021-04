Max søger venner i ny by: - Jeg savner nogle at hænge ud med

Det kan være svært at få nye venner, hvis man flytter til en helt ny by, hvor man ikke kender en eneste.

Det ved 22-årige Max Bysted Nielsen alt om. For to år siden flyttede han fra Hedensted, hvor han er født og opvokset, til Horsens for at færdiggøre sin uddannelse som pædagogisk assistent på VIA University College.

Han havde håbet på, at han helt naturligt vil få sig en ny vennegruppe gennem studiet, men det viste sig, at det ikke var så let som først antaget.

- Jeg kendte ingen i Horsens, og jeg oplevede, at det var svært at få venner på studiet. Der var stort set kun piger, og da jeg afsluttede sidste eksamen sidste sommer, sluttede bekendtskaberne også til dem, jeg studerede med, siger Max Bysted Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Max Bysted Nielsen har kæmpet for at blive en del af en vennegruppe i en stor del af sit liv, og det lykkedes også, da han blev ældre, men nu oplever han, at han skal starte på ny i den nye by, som ikke er så ny mere.