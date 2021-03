Modstandere har samlet 2.000 underskrifter mod at bygge spejderhytte i naturområde

Mere følelser end fakta

Flere lokale politikere sår nu tvivl om underskriftsindsamlingen. De mener ikke, folk ved, hvad de har skrevet under på.

- Det virker, som om den er baseret lidt mere på følelser end på fakta. Man får det jo nærmest til at lyde som om, at man har lyst til at plante en, som de selv udtaler det, ’spejderborg’, siger Michael Nedersø (DF), som er gruppeformand i Horsens Byråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der bor altså også lodsejere syd for Nordre Strandvej. Hvis vi tager det forslag bogstaveligt talt og gennemfører det, så får de jo heller ikke mulighed for at bygge deres stakit eller deres skur, siger Jakob Bille (LA), som er formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget i Horsens Byråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Spejdere skal være ude i naturen. Jeg kunne forstå den folkelige opstand, hvis det var et asylcenter, man ville plante her, siger Michael Nedersøe.