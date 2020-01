Museum efterlyser billeder af folk på Puch Maxi

En af verdens mest legendariske knallerter, Puch Maxi, sættes nu i centrum på Danmarks Industrimuseum i Horsens. I den forbindelse leder museet lige nu efter billeder af folk på deres Puch Maxi.

- Det kan være fra en tur på deres Puch Maxi, fotos fra tanken, fra ens eget værksted, eller hvor man nu ellers har haft sin Puch Maxi med hen, siger museumsinspektør David Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Museet åbner til februar et helt nyt knallertværksted for børn, og her vil man gerne kunne pynte op med stemningsbilleder fra danskernes liv med Puch Maxi.

3D-printede motorer

På børnenes knallertværksted bliver der blandt andet mulighed for, at de små selv kan samle modeller af 3D-printede knallertmotorer.

- Børnene får kedeldragt på, og så kan de øve sig i at samle Puch Maxi-motoren. På den måde får de en fornemmelse af motorlære, ligesom vi selv lærte noget om motorer ved at pille ved knallerter, da vi var børn, siger David Olsen.

Museumsinspektøren har da også selv haft fingrene fedtet ind i olie, da han var mindre. David Olsen kørte selv Puch Maxi, og hans kammerat havde en Yamaha.

- Han havde verdens bedste knallertværksted. Der var både fadølsanlæg, varme og alt det nødvendige værktøj. Det var et fremragende, varmt og trygt minde, som jeg gerne vil være med til at genskabe, siger David Olsen.

Har allerede knallertsamling

I øjeblikket har Danmarks Industrimuseum allerede en samling af dansk producerede knallerter, som er fra generationen før Puch Maxi.

- Nu kunne vi godt tænke os at få de udenlandske 70’er og 80’er-knallerter med, som kom og udkonkurrerede de danske, siger museumsleder Kristoffer Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Puch Maxi-billederne behøver dog ikke at stamme fra den tid, og museet sætter også pris på nyere billeder. Børnenes knallertværksted åbner efter planen d. 8 februar.