Muslingefisker frygter for sit erhverv efter ny havplan

Alle Folketingets partier er med i aftalen om Danmarks Havplan.

Ifølge aftaleteksten er partierne enige om, at der skal indføres forbud for fiskere med bundslæbende redskaber i blandt andet Kalø Vig, men i teksten står det også klart, at berørte fiskere vil blive kompenseret.

"Berørte fiskere vil blive kompenseret herfor, såfremt der ikke kan findes alternative fiskearealer til opretholdelse af deres nuværende aktiviteter. Det skal i denne sammenhæng sikres, at der ikke sker dobbeltkompensation, og at eventuel kompensation sker inden for EU’s statsstøtteregler", lyder det i teksten.

Kilde: Aftale om Danmarks Havplan