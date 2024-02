Mystisk skotyv på spil: - Det er skræmmende

Biler også udsat for lange fingre

Det er ikke kun i opgangene, at en eller flere tyve har været på jagt. Også fra flere biler er der forsvundet ting.

- Der var ikke et øje på vejen, det så meget mærkeligt ud.

Sådan siger Jens Larsen. Han kører skraldebil, og torsdag morgen klokken fem blev han mødt af et syn, han ikke plejer at se, da han kørte på Emil Møllers Gade i Horsens.

- Der var fire-fem biler på stribe, der havde fået brudt deres bagagerum op. Der lå sko, tøj og andre ting spredt ud over det hele, siger Jens Larsen.

Sydøstjyllands Politi anholdte torsdag morgen en 32-årig mand omkring klokken 7. Manden blev anholdt i en villa, men er også sigtet for at have begået et andet indbrud i Horsens natten til torsdag. Politiet kan ikke oplyse om sigtelsen har relation til de omtalte hændelser, oplyser de til TV2 Østjylland.