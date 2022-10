Mystisk udslip fik fisk til at gispe efter vejret - nu er havn ramt igen

Kjell Stockfisch regner med at få svar på de første prøver fredag, som måske kan kaste lidt lys over det mystiske fænomen.

- Vi håber, at det kan give os en form for retning, siger Kjell Stockfisch.

Udover det lave iltindhold i vandet, der går udover fisk og bunddyr, er det svært at sige noget om, hvad konsekvenserne af udslippet er. Men folk er blevet opfordret til at vente med at fiske i bassinet, til det er opklaret, hvad der er i vandet.