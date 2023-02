Nicklas fangede en fisk, der satte skub i en sag om 191 millioner

Lang historie kort. Mistanken falder på den lokale fiskeproducent, Hjarnø Havbrug og dets indehaver, Anders Østergaard Pedersen. Det ender med en politianmeldelse, en større efterforskning og en senere tiltale for over flere år at have udledt alt for meget kvælstof og fosfor i havet gennem en, ifølge politiet, overproduktion af fisk. Og på den måde skulle virksomheden have indtjent i omegnen af 191 millioner kroner, mener politiet.

Ifølge tiltalen skulle havbruget blandt andet have udsat over 373.000 sølvlaks - uden tilladelse. Altså sådan en fisk, som Nicklas Engelbrecht Sørensen og andre fiskere får på krogen og som, ifølge dem, nærmest kun kan komme fra Hjarnø Havbrugs anlæg ude ved fjorden.

- Det er altid federe at fange en vild fisk. Undslupne laks fra et havbrug - det er altså ikke noget, der tæller højt på listen, siger Nicklas Engelbrecht Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.