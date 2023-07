Niels må feje yndlingssted for glasskår og affald

Derfor skrev han også et opslag i den lokale Facebook-gruppe for at gøre opmærksom på problemet.

- Jeg tror, det her er en udfordring i mange byer rundt omkring, så jeg ville bare gøre opmærksom på, at vi er mange forskellige, der bruger legepladsen, og at det skal være trygt og sikkert for alle at komme der, siger han.