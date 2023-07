Niklas frygtede de larmende studenter - indtil en af dem fik øje på ham

De seneste uger har lyden af festende studenter gjaldet over landet. Høj musik, fløjter og horn giver et til tider kaotisk lydbillede, når en studentervogn glider forbi eller de nyudklækkede studenter danser rundt i bybilledet.

Det er fest, glade dage og godt humør. Men for otte-årige Niklas er det alt andet end sjov og ballade. Han har autisme og ADHD, og et møde med en flok glade studenter kan være rædselsvækkende for ham. I hvert fald indtil torsdag.

Han er - sammen med sin mor Janie Ryberg - i Horsens. De er netop kommet ud af en legetøjsbutik og er på vej tilbage til bilen, da vejen går forbi statuen ved det gamle rådhus, som studenterne traditionelt danser omkring. Og der er gang i festen.

- Han bliver helt skræmt og kravler næsten helt op i sig selv. Niklas er meget lydsensitiv og reagerer kraftigt på høje lyde. Det er altid svært for ham, når vi kommer forbi studenter. De hygger sig jo og er glade, men det er svært at forklare for ham, siger Janie Ryberg.

Men det behøver hun slet ikke denne torsdag.

- Der er en student, som ser ham eller ser den legetøjsskyder, som han har fået i legetøjsbutikken. Og så siger hun: 'Åh nej, pas på, han har en skyder', mens hun peger på Niklas.

"Skyd dem!"

Janie Ryberg griber chancen og skynder sig at sige til sin søn: 'Skyd dem!' Sønnen gør, som der bliver sagt og fyrer løs. Klik, klik, klik, klik.