Nu er første ladestander til lastbiler åbnet i Jylland

- Det er svært at tage alvorligt, hvis der er nogen, der er imponeret over, at man har sat en ladestander op. For der er ikke tilnærmelsesvis den strøm, der er brug for, siger han.

Men er det ikke et skridt i den rigtige retning?

- Så vil jeg sige det på jysk: Det er meget bette skridt. Jeg er ikke engang sikker på, at man kan se bevægelsen i bentøjet, siger han.

I Danmark er der i alt knap 300 el- og hybridlastbiler. Der kører godt 40.000 lastbiler på fossilt brændstof rundt på de danske veje.