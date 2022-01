Nu forbydes tatoveringsfarver: - Vi har fundet et alternativ

Derfor kører tatoveringsarbejdet i Old Slingers Tattoo, som det plejer. Og selvom omstillingen for de ansatte i shoppen er gået rimelig smertefrit, har tiden op til også bragt bekymringer hos dem.

- Inde på vores fællesgruppe for danske tatovører, var der mange diskussioner om de her nye regler. Vi var også bekymrede for, om de nye farver ville komme til at blive langt dyrere, end dem, vi har brugt hidtil. Men de er kun steget lidt, så det har ikke haft den store betydning.

- Vi måtte sidde og holde øje med, hvornår farverne ikke var udsolgt længere, for alle ville jo have dem. Men vi fik dem bestilt midt i december.

Usikkerhed i branchen

Men der hersker angiveligt stadig usikkerhed i tatoveringsbranchen.

For noget anderledes lyder svaret fra Frank Rosenkilde, der er formand for brancheorganisationen Dansk Tatovør Laug. Han fortæller til Ritzau, at tatovørerne i nogle tilfælde kan blive nødt til at se stort på reglerne.

- Der er ikke andre løsninger end at dreje loven lidt. Jeg har for eksempel en kunde, som jeg har tatoveret for en måned siden, hvor der mangler en lille smule rød farve i.

- I teorien kan jeg ikke lave tatoveringen færdig, fordi jeg ikke må bruge de farver, jeg tatoverede med for en måned siden. Vi kan ikke lave kæmpestore projekter færdige, hvis vi ikke beholder lidt farve til at lave tatoveringerne med, siger Frank Rosenkilde.

Han mener samtidig at både producenter og tatovører har været for langsomme til at opfatte alvoren i de nye regler.

I dag er omkring 15 procent af danskerne tatoveret, og selvom flere tatovører ifølge Frank Rosenkilde må dreje nøglen om, forventer Old Slingers Tattoo i hvert fald at fortsætte tatoveringen som før.