Nu frarådes badning i endnu en sø

Mange af os kunne nok godt bruge en kølig dukkert her i sommervarmen, men vi skal være opmærksomme på, hvor vi springer i vandet.

Horsens Kommune fraråder nemlig badning i endnu en sø.

I Ring Sø er ved Brædstrup er der konstateret blågrønne alger, hvorfor vandet kan være usundt for mennesker og dyr at bade i.

I sidste uge blev de blågrønne alger konstateret i Blidsø nord for Sønder Vissing, hvorfor badning også frarådes der.

Kan komme flere steder

- Det er ikke utænkeligt, at problemet kan opstå andre steder også. Så helt generelt bør man altid kigge på det vand, man vil bade i. Se, om det er klart. Man bør ikke bade, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Så kan det nemlig være fyldt med alger, siger Simon Marsbøll, biolog i Natur og Miljø i Horsens Kommune.

Blågrønne alger kan danne giftstoffer, og derfor kan de i værste tilfælde give en forgiftning, hvis man sluger meget af vandet. Det er dog ifølge Simon Marsbøll yderst sjældent, at der sker alvorlige forgiftninger af mennesker.

Kommunen fraråder ligeledes at lade hunde bade i søerne, da de ofte drikker af vandet og derved kan reagere voldsommere på eventuelle giftstoffer fra algerne.

Algerne kan desuden give hudirritationer og udslæt.

Højsæson for alger

Og det er ikke så mærkeligt, at badning i søer rundt om i landet lige rammes af de blågrønne alger. Det er nemlig højsæson for dem, da næring i søvandet kombineret med solskin og varme danner grobund for alger.

Simon Marsbøll fortæller, at det er svært at spå om, hvor længe algerne vil være i overfladevandet.

- Så længe det vindstille, solrigt og varmt, kan det vare en måned eller to, siger han.

Men så længe behøves det ikke at tage. Med et vejrskifte lige rundt om hjørnet kan det nemlig gå stærkt.

- Nu kommer der jo snart blæst og regnvejr, og så er det sandsynligt, at situationen ændrer sig, siger Simon Marsbøll til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved de to søerne er der nu sat skilte op, der fraråder badning. Simon Marsbøll fortæller, at de fjerner skiltene, når vandkvaliteten igen er til en badetur, lige som det også vil blive meldt ud på kommunens hjemmeside. Du kan også følge badevandskvaliteten i hele landet her.