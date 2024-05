Nu går styrelse ind i sagen, hvor 100 elever fik smerter i øjnene

Det var dem, der var hyret ind til at sætte gang i dansegulvet til gymnasiefesten.

- Vi har taget kontakt til den amerikanske producent (Omnilux, red.), men vi afventer stadig at høre fra dem. Vi ser på det her sådan, at vi har købt et produkt, der er CE-mærket og derfor sikkerhedsgodkendt til brug. Det er et produkt, som alle og enhver kan gå ud og købe, og det er noget, som alle i vores branche har anvendt uden problemer i adskillige år, lyder det fra en talsmand fra Firedisko, der ikke ønsker sit navn nævnt. Det har TV2 Østjylland valgt at respektere.

Aldrig oplevet før

Firmaets ejer, Simon Ringholm, siger dog, at han er helt enig i sin talsmands udtalelser. Han havde blot ikke selv mulighed for at deltage i et interview i dag.

TV2 Østjylland har i øvrigt også kontaktet den amerikanske producent uden at høre noget fra dem. Det gjorde vi via en mail sendt 7. maj.

- Sikkerhedsstyrelsen har henvendt sig til os med nogle spørgsmål til produktet, og vi er kun glade for, at sagen bliver taget alvorligt, og at myndighederne interesserer sig for den. Vi skal til bunds i det her, og vi vil gerne vide, hvordan vi sikrer os, at det aldrig sker igen.