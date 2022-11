Nu kører kopikrigen igen: Vil have 40 millioner af Bitz

I maj tabte den kendte ernæringsekspert Christian Bitz en retssag om ophavsret til keramikeren Kasper Würtz.

Mandag mødes de to parter igen i retten, denne gang kræver keramikeren 40 millioner kroner i kompensation fra Christian Bitz og virksomheden F & H A/S for at have krænket ophavsretten til stel produceret i Christian Bitz' navn, selvom designet var en kopi af Kasper Würtz'.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hans advokat Johan Løje, inden sagen begynder mandag i Sø- og Handelsretten.

Han har tidligere udtalt, at det i første omgang handler om at få F & H A/S og Christian Bitz til at dokumentere, hvor meget de har solgt af det stel, der er blevet kopieret.

- Vi skal i første omgang have modparten til at dokumentere, hvad der er solgt af kopiprodukter, sagde advokat Johan Løje i oktober til Ritzau.

Mail afslørede kopiering

Retssystemet har allerede fastslået, at F & H A/S og Christian Bitz krænkede Kasper Würtz' ophavsret. Også markedsføringsloven blev overtrådt, fastslog Østre Landsret i en dom i maj.

Selskabet og Christian Bitz har bevidst "tilstræbt at efterligne Würtz' værker", hedder det blandt andet.