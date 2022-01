Nu lever akutte ambulanceture heller ikke op til regionens egne mål

Kan ikke rekruttere nok reddere

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) siger, at problemet ikke er unikt for Midtjylland, men gælder hele landet, og at det kun er blevet værre som følge af coronaepidemien.

- Der er en situation med personalemangel - ikke kun for sundhedsvæsnet i hele landet, men også i den offentlige sektor i det hele taget.

Så hvad gør I for at rekruttere flere reddere nu?

- Vi gør alt, hvad vi kan for at rekruttere flere reddere, men jeg tror også, at de fleste kan forstå, at man ikke kan gøre fra den ene dag til den anden. De er der simpelthen ikke, så vi har ikke mulighed for at rekruttere nok til de mange ekstra kørsler, vi leverer lige nu.